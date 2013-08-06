В Одесі міліція розслідує факт наруги над російським прапором

В Одесі почато кримінальне провадження за фактом наруги над Державним прапором Російської Федерації американськими музикантами.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко.

За його словами, слідчим відділом Приморського районного відділення міліції Одеси почато провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

У свою чергу в.о. мера Одеси Микола Ільченко зробив заяву з приводу інциденту, що стався в клубі «Ібіца», розташованому в Аркадії.

«Всю відповідальність за подію в клубі цього дня несе адміністрація клубу.

Проте, ми вкрай негативно ставимося до дій цих музикантів, і звертаємо увагу організаторів подібних концертів на необхідність ретельніше ставитися до запрошення артистів. Одеса — багатонаціональне місто, і образа почуттів будь-якого народу вважається у нас не лише поганим тоном, але є абсолютно неприпустимою», - заявив Ільченко.

Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Евіл Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі 31 липня поглумився над російським прапором. Під час виступу в одеському клубі музикант з вигуками ”Не кажіть Путіну!” засунув собі в штани прапор Росії. Це підтверджують відеоролики з концерту, завантажені в мережу Youtube.

30 липня під час виступу в Києві, як видно з ролика в Youtube, цей самий гітарист наче помочився на прапор України.