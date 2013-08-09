У Львові посадовець податкової інспекції попався на хабарі

У Львові затримано начальника відділу податкової інспекції у місті Львові, що вимагав та отримав неправомірну вигоду від підприємця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, 9 серпня прокуратурою Львівської області за матеріалами УБОЗ ГУМВС України у Львівській області затримано начальника відділу однієї з податкових інспекцій міста Львова.

Як зазначається у повідомленні, посадовець вимагав та одержав від приватного підприємця 500 доларів США за сприяння в оформленні та видачі свідоцтва платника ПДВ.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368 КК України здійснює прокуратура Львівської області.