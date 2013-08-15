Озброєні молодики зупинили на трасі авто і відібрали в киян 1,6 млн грн

На Тернопільщині міліція розшукує осіб, які пограбували жителів Києва на 1,6 млн грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, сьогодні про інцидент у чергову частину Збаразького райвідділу міліції повідомив один із потерпілих. За його словами, поблизу села Ліски четверо невідомих викрали з його автомобіля 1,6 млн грн.

На місце події виїхала посилена слідчо-оперативна група обласного УМВС. Як повідомили потерпілі, вони удвох автомобілем прямували з Тернополя до столиці. Кияни перевозили гроші як посередники між двома приватними підприємцями.

За їхніми словами, неподалік перехрестя доріг «Збараж – Добриводи – Кременець - Тернопіль» їм перегородив дорогу інший легковик. Невідомі погрожували предметами, схожими на вогнепальну зброю, та відкрито забрали з салону машини значну суму коштів.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Оперативники управління карного розшуку разом зі співробітниками інших служб вживають заходів із затримання осіб, які скоїли злочин.