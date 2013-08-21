Табірний збір організації "Ніхто крім нас" розпочався у Львові

21 серпня на території військової частини №3002 у Львові відбулось урочисте відкриття воєнно-патріотичного табірного збору Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області, 40 дітей з Вінницької та Київської областей, віком від 12 до 17 років, прибули на місце дислокації, де впродовж дев’яти днів буде проходити їх навчання.

«Наша організація прийняла рішення зібрати якомога більше дітей з неблагополучних, багатодітних або ж малозабезпечених сімей і проводити подібні табори, - розповів директор воєнно-патріотичного табору Юрій Слинявчук, старший сержант запасу повітряно-десантних військ. – Адже ці діти - майбутні захисники нашої країни, а подібні заходи допоможуть їм прийняти рішення - будуть вони служити в армії чи ні. Однак, захищати власну сім’ю треба завжди»

Курсантам проводитимуть заняття з фізичної, стройової, вогневої підготовки. За ці 9 днів викладачі навчать хлопчаків розбирати та збирати автомат, покажуть військову техніку, яка наразі перебуває на озброєнні у внутрішніх військах МВС України.

Юрій Слинявчук розповідає, що при відборі кандидатів на посади інструкторів, обов’язковими є військово-десантна підготовка та проходження строкової служби в армії. Однак, запевняє, що основним критерієм залишається наявність таких якостей як людяність та любов до дітей.

Це вже третій табірний збір, які організовують члени громадської організації. Подібні заходи вже відбулися у селі Новопетрівці, що під Києвом, та в Автономній республіці Крим на базі полку спеціального призначення «Тигр» внутрішніх військ МВС України.