Порядок в країні забезпечують люди, які тут народилися і живуть, - міністр

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вітаючи українців і підлеглих зі святом - Днем Незалежності України, висловив упевненість, що щоденна і копітка робота правоохоронців обов'язково призведе до підвищення рівня довіри до них громадян країни.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

"У цей день, коли народ України, відзначає свято своєї Незалежності, співробітники міліції пильно несуть службу з охорони громадського порядку", - зазначив Віталій Захарченко.

За його словами, правоохоронці здатні забезпечити стабільність і захищеність співвітчизників, іноді, правда, це трапляється шляхом самопожертви.

Глава відомства також нагадав, що за роки Незалежності України при виконанні службових обов'язків з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю загинули 309 правоохоронців і 5 227 - були поранені.



Фото: МВС України

У той же час, міністр висловив упевненість, що найбільше свято країни - це той ланцюг, який об'єднує схід і захід, шахтарів і хліборобів, різні політичні рухи в єдину дружню українську родину і наповнює кожного гордістю і патріотизмом за землю, на якій вони народилися і живуть.

За результативне розслідування найбільш резонансних і тяжких злочинів кращі правоохоронці відомства були заохочені державними та відомчими нагородами.