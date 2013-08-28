Міліція знайшла у столичному офісі Femen пістолет і гранату

Як повідомили УНІАН у у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, 27 серпня до чергової частини Шевченківського райуправління столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на вулиці Михайлівській, 21б знаходиться вибухівка. На місце події одразу виїхали керівництво районного управління міліції, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічних та пожежо-технічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.

Під час огляду приміщення правоохоронці вилучили предмети, схожі на пістолет марки ТТ і гранату.

Співробітники міліції опитують присутніх та збирають інформацію для внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі вилучені предмети направлені на експертизу. Проводиться подальша перевірка.