Головне - завжди залишатися гідним звання офіцера, – Ратушняк

Із 120 письмових скарг жителів Вінницької області на роботу міліції, адресованих керівникам правоохоронного відомства, лише у 8 випадках знайдені реальні факти, що підтверджують правоту заявників. Про це заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк заявив під час підсумкової наради за результатами проведеної інспекторської перевірки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«У багатьох інших випадках люди зверталися за допомогою, підказкою або ж порадою до правоохоронців, що само собою свідчить про зростання до них довіри. Якщо люди прийшли зі своїми бідами до міліції, які нехай навіть не відносяться до її компетенції, вислухайте їх, допоможіть розібратися що і як, підкажіть людям, куди їм краще звернутися, щоб якомога швидше вирішити свої проблеми. З розумінням ставтеся до них, адже ви живете і працюєте, плече до плеча з ними - хтось ваш сусід, а хтось родич ваших друзів. Не потрібно забувати, що більшість із Вас - вихідці з цього краю», - звернувся Віктор Ратушняк до правоохоронців.

Окрім цього, Ратушняк звертаючись до міліціонерів сказав: « Ми повинні працювати для людей і заради держави».

У той же час заступник міністра звернув увагу керівного складу Вінницької обласної міліції на необхідність посилення та підвищення ефективності діяльності співробітників із захисту прав і законних інтересів громадян.

У свою чергу начальник обласної міліції Віктор Русин відзначив позитивну динаміку в розкритті тяжких і особливо тяжких злочинів.

За його словами, в регіоні за останній час розкрито всі 27 вбивств, 9 тяжких тілесних ушкоджень зі смертю потерпілих, а також 28 з 34 розбійних нападів.

«Ми продовжимо розпочату нашими попередниками справу - будемо робити все для того, щоб мешканці обласного центру відчували себе захищеними», - додав Віктор Русин.



Фото: МВС України

Крім іншого, в ході наради заступник міністра Віктор Ратушняк вручив перші офіцерські погони 18 співробітникам міліції Вінницької області та побажав їм кар'єрного зростання, а також з честю і гідністю виконувати професійні обов'язки.

«Головне - завжди залишатися гідним звання офіцера міліції, сумлінно виконувати свої службові обов’язки, працювати на благо людей, ніколи не зупинятися на досягнутому. Я впевнений, що у вас великі перспективи, адже також починав службу у званні молодшого лейтенанта», - сказав Віктор Ратушняк.