Міліція затримала осіб, які здійснили наругу над прапором

Четверо жителів одного із сіл Берегівського району Закарпатської області були затримані співробітниками райвідділу міліції за наругу над прапором України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«31 серпня у місті Берегове четверо осіб віком від 16 до 23 років зірвали та в подальшому пошкодили український прапор. Перебуваючи на підпитку, зловмисники зняли державний символ з будинку в центральній частині міста, створивши так звану «живу драбину», – йдеться у повідомленні.

Співробітники Берегівського районного відділу міліції протягом дня встановили та затримали підозрюваних.

Триває слідство.