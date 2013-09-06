Міліція затримала грабіжників ювелірного магазину в Миколаєві

Співробітники міліції затримали двох чоловіків, які підозрюються у пограбуванні ювелірного магазина 5 вересня в Миколаєві.

Про це повідомили УНІАН в управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області.

”За кілька годин після скоєння злочину співробітники карного розшуку встановили особи нападників”, - повідомили в міліції.

Затриманими виявилися 22-річні жителі Миколаєва.

Проводяться слідчі дії. Вилучено частину пограбованого, встановлюється сума шкоди.

Інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій».

Як повідомляв УНІАН, вранці у четвер, 5 вересня, двоє чоловіків пограбували ювелірний магазин у Корабельному районі Миколаєва.

Вони зайшли до приміщення магазина і, погрожуючи господині магазина та її чоловіку предметом, схожим на пістолет, забрали з прилавка лоток із ювелірними виробами і втекли.