У Запоріжжі вчинено розбійний напад на директора кінотеатру

У Запоріжжі вчинено розбійний напад на директора місцевого кінотеатру ім. Довженка.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Запорізькій області, 17 вересня невідомий чоловік проник до службового кабінету директора кіноконцертного залу «ім. Довженка», завдав директору різану рану обличчя і забрав її мобільний телефон.

Інформацію про подію УНІАН підтвердили і у ВЗГ ГУ МВС України у Запорізькій області.

«Дійсно, сьогодні о 14:15 до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції м. Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що невідомий у службовому кабінеті директора одного з кінотеатрів міста забрав мобільний телефон і заподіяв власниці кабінету різану рану обличчя», - повідомили у ВЗГ ГУ МВС України у Запорізькій області.

Матеріал про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Ведеться розшук зловмисника.