У Запоріжжі вчинено розбійний напад на директора кінотеатру
Нападник забрав «мобілку»
У Запоріжжі вчинено розбійний напад на директора місцевого кінотеатру ім. Довженка.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Запорізькій області, 17 вересня невідомий чоловік проник до службового кабінету директора кіноконцертного залу «ім. Довженка», завдав директору різану рану обличчя і забрав її мобільний телефон.
Інформацію про подію УНІАН підтвердили і у ВЗГ ГУ МВС України у Запорізькій області.
«Дійсно, сьогодні о 14:15 до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції м. Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що невідомий у службовому кабінеті директора одного з кінотеатрів міста забрав мобільний телефон і заподіяв власниці кабінету різану рану обличчя», - повідомили у ВЗГ ГУ МВС України у Запорізькій області.
Матеріал про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).
Ведеться розшук зловмисника.