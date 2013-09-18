В Одесі УБОЗ знешкодив банду до складу якої входили іноземці

В Одесі затримано злочинну групу з 6 осіб за підозрою у здійсненні вбивств, розбоїв і крадіжок.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, працівники обласного управління з боротьби з організованою злочинністю знешкодили організовану злочинну групу, до складу якої входили шестеро осіб віком від 22 до 32 років, двоє з яких - громадяни іноземних держав.

Встановлено, що в травні ця злочинна група з корисливих мотивів вчинила умисне вбивство одеситки. Проникнувши до будинку, де вона працювала прибиральницею, зловмисники напали на жінку і піддали жорстоким тортурам, вимагаючи матеріальні цінності. Потерпіла не витримала тортур, і від одержаних тілесних ушкоджень померла.

У липні група вчинила розбійний напад на будинок, розташований в селі Наті Біляївського району області, під час якого убили господаря житла.

Також встановлено, що на рахунку зловмисників - квартирна крадіжка, здійснена на початку вересня. Жертвою став житель одного із сіл Білгород-Дністровського району області.

В результаті проведення низки слідчо-розшукових заходів зловмисники були затримані.

Під час проведених обшуків за місцем їх проживання вилучено речові докази, що вказують на їх причетність до перерахованих злочинів.

Зараз за рішенням слідчого судді Приморського районного суду Одеси затриманим на період досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За всіма фактами скоєних злочинів розпочато кримінальні провадження.