ВСУ дозволив українцям штрафувати чиновників за бездіяльність

Українські чиновники будуть платити за бездіяльність виконавчої служби. Верховний суд України змусив суди нижчих інстанцій розглядати такі справи. Тепер, якщо рішення суду зразу не виконується, постраждалі від цього громадяни зможуть отримати відшкодування.

«Рішення ВСУ зобов'язує суди нижчих інстанцій приймати позови про відшкодування моральної шкоди фізособам, якщо була доведена бездіяльність держвиконавців або затягування ними процесу стягнення майна. Раніше суди відмовляли громадянам у прийомі таких позовів, посилаючись на відсутність підстав у законі. Тепер у громадян з'явилася реальна можливість отримати відшкодування моральної шкоди від держави, довівши заподіяний збиток", - пояснив юрист Ростислав Кравець у коментарі Вестям.

Українці скаржаться на держвиконавців через невчасні арешти. Службовці не поспішають виконувати свої обов'язки після рішення суду, а майно тим часом переходить в інші руки.

Тепер, щоб компенсувати свої витрати в таких випадках, необхідно довести бездіяльність виконавців (що не дуже складно), а потім підтвердити свої матеріальні збитки.

"Щоб визначити суму, потрібен експерт. Бажано провести психологічну експертизу і зібрати свідчення знайомих про зміну звичної поведінки. Краще звертатися до суду з відповідними висновками психолога", - пояснив юрист.

Нагадаємо, що ЄС збирається перевірити українських чиновників на корумпованість та зв'язки з мафією. Міжнародна неурядова асоціація OCO (The Organized Crime Observatory), почала дослідження рівня організованої злочинності і корупції в державному секторі України.

ТСН