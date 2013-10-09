У Миколаєві затримали рецидивіста, який зґвалтував 10-річного хлопчика
09:59, 09 жовтня 2013Кримінал
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Був судимий за аналогічні злочини
У Миколаєві затримали 52-річного чоловіка за зґвалтування 10-річного хлопчика.
Про це повідомили у ГУ МВС України в Миколаївській області.
Як стало відомо, чоловік раніше вже був судимий за аналогічні злочини. Зараз він очікує обрання запобіжного заходу у судовому порядку.
Правоохоронці не повідомляють подробиці інциденту через прохання батьків, які категорично проти розголошення інформації.
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