У Миколаєві затримали рецидивіста, який зґвалтував 10-річного хлопчика

У Миколаєві затримали 52-річного чоловіка за зґвалтування 10-річного хлопчика.

Про це повідомили у ГУ МВС України в Миколаївській області.

Як стало відомо, чоловік раніше вже був судимий за аналогічні злочини. Зараз він очікує обрання запобіжного заходу у судовому порядку.

Правоохоронці не повідомляють подробиці інциденту через прохання батьків, які категорично проти розголошення інформації.

ТСН