Міліція затримала «мінера» залізничного вокзалу в Тернополі

Тернопільський вокзал вирішив «замінувати» раніше судимий житель Зборівщини. 34-річний чоловік сім років тому уже був суджений за аналогічний злочин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 21 жовтня близько 12:00 до міліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному вокзалі закладено вибухівку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Повідомлення про замінування виявилося фальшивим.

Органи досудового слідства протиправний вчинок невідомого було кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Уже за декілька годин правоохоронці встановили особу жартівника та затримали його.

Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що скоїв протиправне після сварки з рідними. Усвідомлював, що за подібні діяння може понести кримінальну відповідальність, але навіть це не зупинило його. Такий необдуманий телефонний дзвінок може обернутися навіть п’ятьма роками ув’язнення.