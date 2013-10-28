Потяг на переїзді розтрощив позашляховик. Фото

На залізничному перегоні «Кам’яниця-Волинська-Смига» Дубенського району Рівненської області водій автомобіля «Мерседес», порушуючи правила слідування по залізничному переїзді, зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії 38-річний житель міста Луцьк Волинської області загинув на місці пригоди.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено,що 38-річний водій авто рухався на заборонені сигнали світлової сигналізації.

Затримки руху поїздів не було. З початку року на території обслуговування Управління МВС України на Львівській залізниці внаслідок порушення правил дорожнього руху трапилося 42 трагічні випадки, де загинули люди.



Фото: МВС України

«Як показує практика, такі події трапляються через грубі порушення громадянами загальнообов’язкових правил поведінки на залізничному транспорті», — повідомив заступник начальника Управління МВС України на Львівській залізниці майор міліції Михайло Шаповал.