Міліція відкрила провадження за фактом масового отруєння у Львові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей у Львові. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

У міліції наголошують, що впродовж 26-27 жовтня в інфекційні лікарні міст Львова та Самбора госпіталізували 17 осіб, з яких троє дітей, із підозрою на харчові отруєння, пов’язані із вживанням курей-гриль, придбаних в одному із супермаркетів Львова на проспекті Чорновола.

Як повідомив начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, проводяться слідчі дії, огляд приміщень торговельного закладу, опитування свідків та постраждалих, з‘ясовуються усі обставини події.

За фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України (порушення встановлених санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Додамо, що станом на 29 жовтня, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, до лікарень госпіталізували уже 21 особу, серед них – четверо дітей.