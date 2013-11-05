Міліція затримала „сумського маніяка” підозрюваного у резонансних вбивствах та серії розбійних нападів

Міліція Сумщини затримала чоловіка, якого підозрюють у двох убивствах та серії розбійних нападів на жінок.

Речами своїх жертв зловмисник планував розрахуватися за банківські кредити. У правоохоронців є достатньо доказів, які підтверджують причетність затриманого до двох останніх резонансних вбивств, а також до шести розбійних нападів і пограбувань в обласному центрі.

Про це на прес-конференції заявив начальник УМВС області генерал майор міліції Віктор Козицький.

В усіх випадках постраждалими були жінки. Їх били по голові та забирали золоті вироби.

– Засоби масової інформації вже встигли охрестити цього зловмисника «сумським маніяком». Співробітникам міліції довелося працювати одразу в двох напрямках – на розкриття вже скоєних злочинів, а також на недопущення подібних злочинів у майбутньому, – підкреслив керівник УМВС Сумщини.

Поряд з активним проведенням розшукових заходів було посилено охорону громадського порядку в місті: на службу щоденно заступало близько 500 правоохоронців. Складений за описами потерпілих жінок фоторобот ймовірного злочинця був розміщений у людних місцях, а також у засобах масової інформації.

За словами очільника міліції Сумщини, жителі міста активно долучились до розшуку і телефонували до міліції, якщо бачили схожих людей. Правоохоронці перевіряли кожне подібне повідомлення.

– У результаті проведених нами заходів вдалося вирахувати і затримати злочинця. Це місцевий житель, 1966 року народження. Він є працівником одного з підприємств. Чоловік працював позмінно, а після роботи виходив «полювати» на жінок із золотими прикрасами, – зазначив Віктор Козицький.

Зі слів затриманого, він нападав на жінок з корисливих мотивів. Маючи численні кредити в банках, він таким чином планував з ними розрахуватися. Свідомо обирав літніх людей, оскільки вони в силу своїх фізичних можливостей не могли дати достойної відсічі.

Віктор Козицький зазначив, що раніше чоловік ніколи не потрапляв до поля зору міліції. Про нього добре відгукуються як сусіди, так і колеги по роботі. Він зізнався у скоєному і співпрацює зі слідчими. Крім того, чоловіка впізнали постраждалі жінки, у нього вилучили речові докази, які фігурують у кримінальному провадженні.

Сьогодні затриманого вже заарештовано. Покаранням за скоєне для нього може стати довічне позбавлення волі.