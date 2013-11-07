У Тернополі невідомий обстріляв іномарку з пасажирами

Минулої ночі у Тернополі обстріляли легковий автомобіль із пасажирами. Як зазначають правоохоронці, ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, інцидент стався 7 листопада поблизу автозаправки на вулиці Галицькій.

На місці події правоохоронці з’ясували, що було обстріляно приватний автомобіль марки «Фольксваген Гольф». Хто це зробив, гарячими слідами встановити не вдалося.

Міліціонери задокументували даний факт та внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водій та троє пасажирів, які на цей час перебували в салоні авто, не постраждали.

Працівники міліції проводять розслідування, встановлюють усі обставини нічної пригоди.