У Харкові засудили 29-річного рецидивіста

Червонозаводський районний суд Харкова виніс вирок у вигляді 5 років позбавлення волі 29-річному чоловікові за скоєння крадіжок та грабежів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області.

На початку року до Червонозаводського райвідділу міліції зі заявами про крадіжки та грабежі звернулися близько 10 осіб. Усі напади були вчинені в темний час доби, злочинець застосовував до жертв насилля, щоб подавити опір та виривав у них сумки й гаманці.

Один з заявників розповів, що одного вечора до нього зайшов малознайомий чоловік та попросив попити води. Хлопець напоїв незваного гостя, а після його візиту виявив пропажу значної суми грошей.

Потерпілі надали правоохоронцям прикмети зловмисника. Вони вказували на те, що усі ці злочини вчиненні однією особою.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2, ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Під час відпрацювання території міста, оперуповноваженими карного розшуку був затриманий молодик, прикмети якого співпадали з даними орієнтування на зловмисника.

Правоохоронці провели обшук його помешкання та виявили речові докази вчинених їм злочинів – мобільний телефон, гаманці та сумки потерпілих.

У ході досудового розслідування працівники міліції повністю довели провину підозрюваного.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні серії злочинів та призначив йому заслужене покарання.