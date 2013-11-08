Міліція Херсонщини проводить операцію «Батискаф»

Міліція Херсонщини проводить комплексні оперативно-профілактичні заходи “Батискаф”, які триватимуть до 28 листопада. Мета операції – протидія наркотизації населення, установлення і перекриття каналів витоку наркотичних і психотропних речовин у незаконний обіг.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Херсонській області.

В операції задіяні усі галузеві служби і підрозділи ОВС області. Першочерговим завданням правоохоронців є виявлення наркоторговців та притягнення їх до відповідальності. Міліціонери перевіряють об’єкти аптечної мережі, лікувальні заклади, заклади ветеринарної медицини, підприємства, які виробляють або у своєму виробництві використовують наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У міліції наголошують, що особлива увага приділяється перевірці комерційних структур, які займаються оптовою реалізацією отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів, закладів, які впроваджують програми замісної підтримувальної терапії.

Працівники міліції вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити збут та розповсюдження наркотичних речовин у регіоні, адже боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин є одним з пріоритетних напрямів роботи УМВС України в Херсонській області.