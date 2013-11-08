У вантажному автомобілі вибухнув газовий балон

У селі Ювілейне Дніпропетровського районі в кабіні вантажного автомобіля стався вибух газового балону. Інцидент стався 6 листопада у Дніпропетровській області.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Дніпропетровській області, працівники міліції, які виїхали на місце події, встановили, що вибух газоповітряної суміші стався через виток газу з балону до переносної пічки, що знаходилась в кабіні автомобіля, після того, як 52-річний водій увімкнув світло у спальному відсіку. Внаслідок вибуху він отримав термічні опіки обличчя і кінцівок рук.

Також було пошкоджено кабіну автомобіля (вирвало обидві двері та вибило лобове скло). Пожежі не сталося.

Попередня причина – необережне поводження з газовими приладами. Водія з опіками було госпіталізовано до дніпропетровської міської лікарні.