У Кременчуку затримали телефонного шахрая

До міліції міста Кременчук стали надходити звернення від пересічних громадян. В семи випадках, які зафіксували правоохоронці, люди повідомляли, що на їх мобільні телефони надходили дзвінки від чоловіка, який представлявся міліціонером.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, чоловік повідомляв, що їх близькі чи рідні вчинили правопорушення, а щоб не притягувати їх до кримінальної відповідальності вимагав перерахувати гроші (від 5до 6 тисяч гривень) на банківські рахунки.

Міліція неодноразово попереджала населення про подібний вид шахрайств і цього разу люди не дали себе ошукати шахраям.

Правоохоронці Кременчука вдячні представникам засобам масової інформації за співпрацю, а також мешканцям Кременчука за проявлену ними сумлінність.

Міліція черговий раз звертається до громадян з проханням і вимогою не піддаватись вигадкам шахраїв. «Якщо вам телефонують невідомі особи, представляються працівниками міліції та пропонують вирішити якесь питання за гроші, негайно телефонуйте за номером 102, чи будь-яким зручним для вас способом. Пам’ятайте, чим швидшою буде ваша реакція, тим більше у правоохоронців шансів затримати правопорушника», – йдеться у повідомленні.