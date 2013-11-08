Міліція викрила підпільне казино у центрі Чернігова

У Чернігові правоохоронці припинив роботу підпільного казино, яке діяло у центрі міста. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Чернігівській області.

Підпільне казино зовні здавалося блоком службових приміщень добре відомого в Чернігові нічного розважального закладу, розташованого на одній з центральних вулиць міста.

Як розповів перший заступник начальника Управління МВС в Чернігівській області Олександр Любарець, потрапити всередину закладу могли тільки перевірені клієнти. Маючи кілька входів, казино було обладнане розгалуженою системою відеоспостереження. За допомогою камер охорона контролювала, що відбувається біля входів, у коридорах, за гральними столами та біля стійки бару. За вхідний «квиток» правили особливі візитівки. До того ж, персонал мав у себе «чорний список» небажаних клієнтів.

У гральному приміщенні правоохоронці виявили три покерні столи, фішки, колоди гральних карт, внутрішній розрахунковий еквівалент грошей.

Про чималі статки власників грального закладу свідчать виявлені апарати для підрахунку купюр та перевірки їх на справжність.

Олександр Любарець повідомив, що розпочато розслідування обставин створення та функціонування підпільного казино. Санкція статті 203-2 Кримінального кодексу України передбачає для організаторів грального закладу штраф від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією усього грального обладнання.

Керуючись ст. 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу», суд може застосувати до організаторів незаконного бізнесу фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі від 7 до 9 мільйонів гривень.