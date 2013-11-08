У Києві затримали хакерів

У Києві правоохоронці затримали групу хакерів, які намагалися перевести в готівку гроші з чужого банківського рахунку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Як зазначається в повідомленні, зокрема, групою шахраїв була розроблена схема-махінація, за якою планувалось заволодіння грошима з чужих банківських рахунків. Для цього зловмисники зареєстрували відкрите акціонерне товариство, потім хакерським методом здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин одного з київських приватних підприємств.

Завдяки цим діям шахраям вдалось заволодіти електронно-цифровим підписом керівництва цього підприємства та підробити платіжні доручення. Потім через систему «Клієнт-банк» зловмисники перерахували кошти підприємства, більше 200 тис. грн, на рахунок заздалегідь створеного відкритого акціонерного товариства.

Єдине, що їм залишилось зробити для завершення всієї операції, це, власне, перевести вкрадені кошти в готівку, зазначили в міліції. Для цього шахраї біля приміщення банку на вулиці Воздвиженській попросили перехожого за винагороду зняти з банківського рахунку гроші.

«В той час, коли трійця чекала, поки їм винесуть «здобич», до них з метою перевірки документів підійшли міліціонери Подільського райвідділу міліції. Під час перевірки документів чоловіки поводили себе неадекватно. Один з них раптом побіг від міліціонерів, а другий несподівано кинув на асфальт папку з документами, яку він тримав в руках», - поінформували у ВЗГ.

Двох підозрюваних затримали та доставили до Подільського районного управління міліції. У шахраїв під час огляду було вилучено документи відкритого акціонерного товариства, завдяки яким і була здійснена афера з грошима. На ці папери накладено арешт, йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Подільського районного управління столичної міліції наразі здійснюються необхідні перевірки для того, щоб встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 Кримінального кодексу України (замах на злочин), а також ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Двох підозрюваних було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Третього учасника кримінального правопорушення наразі міліція розшукує.