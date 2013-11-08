Радник податкової та митної служби погорів на хабарах

На Миколаївщині у службовому кабінеті та автомобілі радника податкової та митної служби працівники УБОЗу виявили і вилучили 50 тис. грн та понад 11 тисяч доларів США, які були незаконно отримані від суб’єктів підприємницької діяльності.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У липні 2013 року слідчим прокуратури Миколаївської області було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України. Головним фігурантом справи був 42-річний начальник митного посту, розташованого на території міста Миколаїв, який, використовуючи своє службове становище, вступив у злочинну змову із 27-річною керівницею товариства з обмеженою відповідальністю та впродовж 2013 року вимагав та одержував від підприємців неправомірну вигоду за вирішення питань, пов’язаних із сприянням прискореного проходження процедури митного контролю.

Хабарника було затримано під час отримання ним неправомірної винагороди в сумі 3,5 тисяч гривень безпосередньо за місцем роботи, у його службовому кабінеті. Взагалі зловмисник вимагав у директора фірми 40 тис. грн за безперешкодне оформлення митних документів при проходженні експортно-імпортного оформлення багажу, але держслужбовець домовився із підприємцем про те, що він буде отримувати суму частинами та щомісячно. Загалом за останні два місяці чоловік вже встиг отримати біля 6 тисяч гривень. І така злочинна схема, за планами хабарника, повинна була безперешкодно діяти й надалі.

Під час проведення санкціонованого обшуку в службовому кабінеті та автомобілі зловмисника працівниками УБОЗ УМВС було виявлено та вилучено 50 тис. грн та понад 11 тисяч доларів США, які були незаконно отримані від інших суб’єктів підприємницької діяльності.

На даний час слідчим прокуратури вирішується питання щодо обрання відносно держслужбовця міри запобіжного заходу.