Грабіжник зірвав з пасажира метро золотий ланцюжок і проковтнув його

У Києві молодик зірвав у метро золотий ланцюжок з хрестиком з сплячого пасажира.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер лінійного управління в Київському метрополітені Наталія Керницька, сьогодні близько 10.00 в метро їхав молодий чоловік, 1987 року народження, і заснув. До нього підійшов інший молодик і спробував його розбудити. Проте після безуспішної спроби зірвав ланцюжок з хрестиком з сплячого хлопця.

Це бачив ще один пасажир, який розбудив потерпілого. Разом вони побігли за зловмисником до виходу з вагону.

На ст.м. ”Либідська” злодія було затримано міліціонером після розмови зі свідком. Всі учасники історії пішли до кімнати міліції. Там зловмисник для того, щоб уникнути відповідальності, проковтнув ланцюжок, загальна вага якого разом з хрестиком становить 12 г.

Затриманий,1988 р.н., раніше не раз судимий, безробітний. І зловмисник, і потерпілий - кияни.

На даний час зловмисника повезли до лікарні на промивання шлунку, щоб дістати речовий доказ злочину. Швидше за все, буде відкрито кримінальне провадження за статтею КК ”Грабіж”.