11 - 17 листопада - тиждень безпеки дорожнього руху

В Україні з 11 по 17 листопада пройде Національний тиждень безпеки дорожнього руху в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011-2020рр.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у понеділок, 11 листопада, у Києві відбудеться Форум національного партнерства з безпеки дорожнього руху.

Впродовж тижня в Україні також відбудуться наукові та практичні конференції, круглі столи, присвячені безпеці на дорогах.

Державтоінспекція ініціює проведення профілактичних заходів «Пішохід», «П’яний за кермом - злочинець», «Безпечна швидкість» та благодійну акцію «Здай кров – врятуй життя».

Мета Десятиліття дій – надати можливість для довгострокових і скоординованих дій на підтримку безпеки дорожнього руху і як наслідок – забезпечити передумови для суттєвого скорочення втрат на автомобільних дорогах.

Завдання Тижня – консолідація сил державних інститутів, громадських організацій, наукової спільноти та громадськості для вжиття реальних заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Як зауважили у ДАІ, у березні цього року уряд прийняв Державну цільову програму підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року. Цього року вдалося не лише стримати зростання аварійності на автодорогах держави, але й забезпечити позитивну динаміку зниження кількості автопригод, загиблих і травмованих в них людей.

Однак ситуація все ще залишається складною: в середньому за добу на автодорогах України у дорожньо-транспортних пригодах гинуть 12 ociб та травмуються більше 100 учасників дорожнього руху.