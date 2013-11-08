Команда МВС стала переможцем турніру з рукопашного бою

У Києві відбувся турнір з рукопашного бою ”Кубок Президента України”, в якому змагалися представники правоохоронних органів та військових формувань України.

Як передає кореспондент УНІАН, у турнірі, що цього року був присвячений 70-й річниці визволення Києва від фашистських загарбників, взяли участь десять команд з Управління Державної охорони, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Державної пенітенціарної служби.

Переможцем турніру у командних змаганнях стала команда МВС України - збірна Внутрішніх військ.

На другому місці – команда СБУ - Центр спеціальних операцій ”Альфа”, на третьому - Управління Держохорони - Служба безпеки Президента України.

Змагання проходили як серед команд, так і у різних вагових категоріях - від 65 до більш ніж 95 кг. Оцінку змагань забезпечували судді міжнародної та національної категорій.

Організатором турніру є Федерація рукопашного бою України.