Команда МВС стала переможцем турніру з рукопашного бою
На Кубок Президента України
У Києві відбувся турнір з рукопашного бою ”Кубок Президента України”, в якому змагалися представники правоохоронних органів та військових формувань України.
Як передає кореспондент УНІАН, у турнірі, що цього року був присвячений 70-й річниці визволення Києва від фашистських загарбників, взяли участь десять команд з Управління Державної охорони, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Державної пенітенціарної служби.
Переможцем турніру у командних змаганнях стала команда МВС України - збірна Внутрішніх військ.
На другому місці – команда СБУ - Центр спеціальних операцій ”Альфа”, на третьому - Управління Держохорони - Служба безпеки Президента України.
Змагання проходили як серед команд, так і у різних вагових категоріях - від 65 до більш ніж 95 кг. Оцінку змагань забезпечували судді міжнародної та національної категорій.
Організатором турніру є Федерація рукопашного бою України.