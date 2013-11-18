Міліція затримала зловмисників, які скоїли розбійний напад на АЗС

Працівники міліції оперативно затримали двох підозрюваних у скоєнні збройного нападу на АЗС в Чечельнику, що на Вінниччині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України у Вінницькій області Віктор Русин.

Як вже встановлено, зловмисники вимагали від працівників відкрити сейф, але коли касир сказав, що ключів немає, вирвали з касового апарату шухляду, в якій знаходилося 1500 грн. та зникли з місця події на автомобілі «Опель-Омега».

- В області був введений оперативний план «Перехват», за тривогою підняли особовий склад суміжних районів, були перекриті всі можливі шляхи відступу зловмисників, негайно поінформували київських, черкаських, одеських, кіровоградських колег, - розповів генерал Віктор Русин. - Для розкриття злочину створили посилену слідчо-оперативну групу міліції, пошукові групи із залученням кінологів.

Через дві години міліціонери знайшли автомобіль нападників, який зловмисники були змушені залишити. Тікаючи польовими дорогами, зловмисники застрягли на іномарці посеред поля.

Зловмисники були затримані через шість годин після скоєння злочину, вони переховувалися в будинку знайомої в Бершадському районі. Затриманими виявилися непрацюючі місцеві жителі. 19-річний підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, його 33-річний напарник раніше проблем із законом не мав, тимчасово перебував на заробітках в одній з сусідніх країн. Зловмисники попередньо готувалися до злочину, в магазині придбали пневматичний пістолет, зовні схожий на бойову зброю «ТТ», який разом із масками з прорізями для очей згодом виявили правоохоронці в авто. Готувалися до нападу на АЗС в Одеській області, однак не змогли реалізувати злочинні наміри.

За фактом скоєння розбійного нападу слідчим управлінням УМВС відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст.187 КК України (розбій). За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Триває розслідування.