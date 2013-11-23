У Чернівцях журналістів вчили користуватися травматичною зброєю

Співробітники Чернівецького училища професійної підготовки працівників міліції розповіли журналістам про засади застосування пристроїв для відстрілу гумових куль (у народі - так званого «травматичної зброї»). Поспілкувалися з пресою і психологи, адже емоційна складова є чи не найважливішим у питанні застосування будь-якого виду зброї.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, представникам ЗМІ розповіли, що застосовувати пристрої для відстрілу гумових куль необхідно лише у крайньому разі, «а якщо ж таке вже трапилося, обов’язково потрібно викликати медиків та повідомити органи внутрішніх справ».

Опісля медійники вже в стрілецькому тирі дивилися показові виступи бійців спецпідрозділу «Сокіл». Натхненні побаченим, журналісти і собі швидко взялися за зброю. Ніхто з них, навіть ті, хто має власні пістолети, жодного разу їх не застосовував.

Окрім стрільб, медійникам показали, як правильно розбирати, збирати і чистити пристрої.

Дані навчання організували Управління МВС України в Чернівецькій області спільно з Чернівецькою первинною міжредакційною організацією Незалежної медіа-профспілки України.

Професія журналіста сповнена ризиків, - зазначає власний кореспондент Національного радіо України та голова Чернівецької первинної міжредакційної організації Незалежної медіа-профспілки України Вадим Пелех, - а завдяки такій співпраці ми навчимося самооборони себе, а, можливо, в майбутньому й допомагатимемо правоохоронцям затримувати зловмисників.