Захарченко розповів послам про події на Майдані Незалежності. Фото

В МВС відбулася зустріч Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та Міністра закордонних справ України Леоніда Кожари із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом та послом ЄС в Україні Яном Томбінським. Сторони обговорили події 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, розпочинаючи зустріч Віталій Захарченко наголосив на тому, що його дуже хвилює та ситуація, яка склалася вночі на Майдані Незалежності. Особливо з огляду на те, що попри велику кількість акцій вдається зберігати спокій.

- Останніми днями в Україні пройшло 580 мирних зібрань щодо питань, які стосуються підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У них взяли участь понад 360 тисяч осіб. Найбільш багатолюдними такі акції були у Києві, Львові та Сумах. Усі вони носили виключно мирний характер. Міліція забезпечила правопорядок під час усіх цих заходів. Жодного адміністративного протоколу, зокрема, стосовно студентів, велика кількість яких знаходилась на Майдані, не було складено, - повідомив присутнім Міністр.



Очільник МВС Віталій Захарченко

За словами очільника правоохоронного відомства, він неодноразово звертався, як до громадян України, так і до свої підлеглих, аби ті не піддавалися на провокації окремих осіб та вели себе толерантно.

Більш детально про ті події, які сталися вночі на Майдані Незалежності, присутніх повідомив керівник столичної міліції Валерій Коряк, який навів хронологію подій.

«Окрім цього послам продемонстрували відео, на якому чітко видно ті дії провокаторів, які й спричинили конфліктну ситуація між правоохоронцями та учасниками масових акцій», - інформує УЗГ.

У свою чергу представники дипломатичного корпусу закликали об’єктивно розслідувати те, що сталося. А саме головне, не допустити подібного надалі.

- Ми не хочемо захищати людей, які порушили Закон, але ці події мають великий вплив на суспільство. Люди мають бути захищеними працівниками міліції, а не вступати у конфронтацію з ними, - звернувся до української сторони Посол ЄС в Україні.



Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт та посол ЄC в Україні Ян Томбінські

У відповідь на це Віталій Захарченко запевнив, що розслідування цих подій буде об’єктивне, всебічне і прозоре.

- Міліція добре розуміє, що громадяни мають право мирно висловлювати свої думки та збиратися на мирні заходи. Проте ми чітко відокремлюємо провокаторів від мирних людей. Міліція не б’ється з населенням, яке відстоює свої права без порушень закону, - запевнив гостей Міністр внутрішніх справ України.

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зі своєї сторони закликав Яна Томбінського та Джеффрі Паєтта звернутися до українських політиків не підбурювати громадян України до незаконних дій під масових акцій.