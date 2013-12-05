Міліція має підозрюваних, які організовували заворушення в Києві

Міліція визначила коло підозрюваних, які брали участь і організовували заворушення в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

“У нас є коло підозрюваних, які найближчим часом будуть затримані і яким буде вручено повідомлення про підозру”, - сказав він, зазначивши, що серед цих підозрюваних є і лідер “Братства” Дмитро Корчинський і “багато інших осіб”.

Водночас, Захарченко зазначив, що сьогодні вже затримано особу, яка відібрала у водія грейдера 1 грудня ключі від транспортного засобу і людина, яка привезла цю техніку на Банкову та використовувала, намагаючись прорвати міліцейський кордон.