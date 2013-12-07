Розшукали 23 людини, щодо яких надійшли заяви про їх зникнення

Станом на 4 грудня, до міліції надійшло понад 30 заяв щодо зникнення громадян, які брали участь у масових акціях у центрі Києва. Лише упродовж 5 грудня правоохоронці встановили місцезнаходження 23 громадян.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники Департаменту карного розшуку МВС України зазначають, що майже всі повідомлення про безвісне зникнення людей зроблені такими ж учасниками або координаторами акцій на Майдані Незалежності.

– Кожне таке звернення нами ретельно перевіряється. Після отримання заяви відкривається кримінальне провадження, в рамках якого здійснюються всі заходи, необхідні для встановлення місцезнаходження людини, – наголосив перший заступник начальника ДКР МВС Сергій Редька.

Як зазначається у повідомленні, аби оптимізувати роботу з розшуку громадян, які зникли безвісти, оперативники налагодили тісну співпрацю з координаторами масових заходів у Києві. Ті повідомляють правоохоронцям інформацію про людей, яких вони розшукують, натомість міліція інформує активістів про факти встановлення місцеперебування зниклих.

Більшість з них перебували у столиці, однак з тих чи інших причин не могли повідомити друзів або родичів про своє місцезнаходження.

Станом на 4 грудня, до органів внутрішніх справ надійшли повідомлення про безвісну відсутність 34 осіб. Упродовж 5 грудня правоохоронці встановили місцезнаходження 23 осіб, ще 11 громадян міліція продовжує розшукувати.

МВС звертається до учасників та координаторів акцій у Києві з переконливим проханням утриматися від оприлюднення неперевіреної інформації щодо безвісної відсутності тієї чи іншої особи.

У той же час правоохоронці закликають родичів тих громадян, з якими вони не можуть налагодити зв’язок, звертатися з відповідними заявами до найближчого відділу міліції.