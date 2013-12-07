Міліція охороняє порядок біля телецентру

Охорона правопорядку здійснюється у зв'язку з призовом деяких мітингувальників біля Шевченківського районного суду Києва блокувати роботу столичного телецентру.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У даний час співробітники міліції знаходяться поблизу адміністративних будівель телевежі.

Порушень громадського порядку правоохоронці не зафіксували.

Поширена деякими журналістами інформація щодо силового захвату телецентру правоохоронцями не відповідає дійсності. Співробітники МВС звертаються до представників ЗМІ з проханням поширювати перевірену і достовірну інформацію.