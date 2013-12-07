У Одеській області пропав прикордонник

В Одеській області пропав прикордонник.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, за нез`ясованих поки що обставин зник 20-річний контрактник Олексій Кайсен, що працює на пункті пропуску «Кучургани» Білгород-Дністровського прикордонзагону.

«У неділю та понеділок у нього були планові вихідні. У вівторок вранці він не вийшов на роботу і тоді ми зрозуміли, що він пропав», - повідомили в секторі.

У ньому додали, що прикордонники створили спеціальну ситуаційну групу, яка зробила «все можливе», але хлопця не знайшли. Про його зникнення поінформовано правоохоронні органи.

За словами родичів Кайсена, він зник ще в ніч на 1 грудня. Місцеві жителі бачили його пізно ввечері в селі Кучургани, у барі «Страсбург».