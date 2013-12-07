У Києві викрали сина екс-депутата

Учора ввечері в Києві невідомі побили та викрали сина колишнього народного депутата Миколи Лісіна.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про подію надійшла по лінії “102” о 23.30.

Наразі відомо, що син депутата, 1992 року народження разом зі своїм приятелем гуляли на вул. Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва.

До них підійшли двоє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони побили, відібрали мобільні телефони після чого сина Лісіна закинули в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку.

Наразі за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 287 (розбій) та 146 (викрадення або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України, вживаються заходи для встановлення місця знаходження потерпілого та правопорушників.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2011 року у Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат України від Партії регіонів Микола Лісін.