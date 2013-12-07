У Києві за порядком слідкує понад 4 тис. правоохоронців

6 грудня у Україні відбулося 123 масових акцій, у яких взяло участь понад 40 тис. людей. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Найбільше скупчення людей знаходилося в місті Києві, тут на акції прийшло понад 8 тисяч людей», - зазначають правоохоронці.

За останніми даними відомства, грубих порушень громадського порядку співробітники міліції не виявили.

Як наголошується в повідомленні Оперативного штабу, до охорони правопорядку залучено близько 6,5 тисяч працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. У Києві охорону громадського порядку забезпечують трохи більше 4 тисяч правоохоронців.