У Києві за порядком слідкує понад 4 тис. правоохоронців

15:37, 07 грудня 2013
Кримінал
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В Україні – 6,5 тис.

6 грудня у Україні відбулося 123 масових акцій, у яких взяло участь понад 40 тис. людей. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Найбільше скупчення людей знаходилося в місті Києві, тут на акції прийшло понад 8 тисяч людей», - зазначають правоохоронці.

За останніми даними відомства, грубих порушень громадського порядку співробітники міліції не виявили.

Як наголошується в повідомленні Оперативного штабу, до охорони правопорядку залучено близько 6,5 тисяч працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. У Києві охорону громадського порядку забезпечують трохи більше 4 тисяч правоохоронців.

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