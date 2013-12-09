Обшук на вул. Турівській у Києві проведений за санкцією суду - МВС

У міліції заявляють, що обшук на вул. Турівській у столиці проведений за санкцією суду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «цей процесуальний захід здійснений в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за 2 статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за шахрайство та зловживання службовим становищем».

У міліції також зазначили, що до Міністерства внутрішніх справ України надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тисяч гривень. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування на підставі рішення суду працівниками міліції проведено обшук у приміщенні зазначеної комерційної структури за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 19-Б.

Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку та документи підприємства, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні озброєний автоматами «беркут» захопив офіс партії «Батьківщина». За інформацією прес-служби «Батьківщини», з офісу, розташованого на вул.Турівська, 13, було винесено сервери.