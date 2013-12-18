У Києві невідомий побив журналістку газети ”Дорожній контроль” Світлану Маліцьку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві, вчора близько 21.00 в під’їзді будинку за місцем проживання до журналістки підійшов невідомий чоловік, який схопив її за плече. Коли жінка, намагаючись вирватись, повернулась до незнайомця обличчям, він завдав їй декілька ударів в плече. Заволодіти майном жінки зловмисник не намагався, погроз щодо фізичної розправи не висловлював та разом зі своїм товаришем, який стояв неподалік, швидко зник.

”Жінка піднялась до свого помешкання, але тільки через півтори години після події зателефонувала на «102». Прибувши на місце, правоохоронці викликали «швидку медичну допомогу», - зазначили у міліції.

Згідно з попереднім діагнозом лікаря, у потерпілої виявлено забій м’яких тканин в області правої ключиці та правого ключового суглоба. Журналістку було доставлено до лікарні й надано першу медичну допомогу.

В подальшому призначено судово-медичну експертизу з метою встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління розпочато кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.