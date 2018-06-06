Архієпископ Августин: Церква молиться за всіх, хто береже мир і спокій громадян

З нагоди святкування професійного свята - Дня міліції - у головному храмі України - Соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Києві, відбувся молебень за всіх, хто вірою і правдою служить громадянам, а також докладає зусиль для підтримки миру і спокою в країні.

Голова Синодального відділу Української Православної Церкви по взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями Архієпископ Білоцерківський і Богуславський Августин, звертаючись до міністра правоохоронного відомства Віталія Захарченка, його заступників, представників апарату МВС та курсантів Національної академії внутрішніх справ, зазначив, що правоохоронці, як ніхто інший, повинні відчувати відповідальність перед людьми - громадянами своєї країни, своїм колективом, товаришами по службі і країною в цілому.

«Ця відповідальність повинна закладатися, насамперед, у молодих людей - вихованців ліцеїв, кадетських корпусів, училищ та академій. Тільки тоді вони вірою і правдою служитимуть людям, оберігатимуть мир і спокій громадян своєї країни», - додав Архієпископ Августин і підкреслив, що рано чи пізно повагу до міліції суспільства буде повернуто.

Архієпископ Августин також побажав правоохоронцям заступництва Архангела Михаїла - одного із вищих ангелів, який приймає близьку участь в долі Церкви, захисника віри і борця проти єресей і всякого зла.