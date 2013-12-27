Міліція просить суд обрати запобіжні заходи щодо 4 осіб у справі Чорновол

Головне слідче управління Міністерство внутрішніх справ подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, на виконання доручення президента Віктора Януковича щодо притягнення до відповідальності винних у побитті журналістки та громадської активістки Чорновол правоохоронні органи повідомили Комітету з оперативного реагування на інциденти за участю ЗМІ, який діє при Міжвідомчій робочій групі з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, про те, що за підозрою у вчиненні злочину затримано чотирьох осіб.

Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно підозрюваних, підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня на журналістку та громадського діяча Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.

Президент України жорстко засудив цей вияв насильства і наголосив, що правоохоронці мають розкрити цей злочин та притягнути винних до відповідальності. Янукович доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування.