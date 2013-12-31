У Києві затримали 4 осіб, які торгували ялинками без документів

За минулу добу співробітники столичної ДАІ затримали 4 осіб, які торгували та перевозили ялинки без відповідних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в місті Києві, у Печерському районі столиці 30 грудня було затримано водія Jaguar x-type з підробленими документи на автомобілі.

У Голосіївському районі столиці співробітники Державтоінспекції затримали водія DAF, який перевозив МАФ без необхідних документів.

У Дарницькому районі столиці інспектори ДАІ затримали чоловіка, який перебував у розшуку.

Для з’ясування обставин усіх затриманих доставили до райуправлінь міліції.

За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння 30 грудня було відсторонено від керування 44 водія.

За добу в Києві зареєстровано 6 ДТП, у яких 7 осіб отримали травми.