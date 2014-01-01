За добу двоє людей травмувалися петардами

У новорічну ніч в Україні було зафіксовано два випадки травмування людей петардами. Один випадок стався у Вінницькій та Львівській областіх.

31 грудня близько 18:00 у Львівській області до лікарні доставили 17-річного львів’янина з діагнозом відчленування 5 пальців лівої кисті. Молодик вирішив «побавитися» саморобною петардою, яка і вибухнула у нього вдома на балконі. Зустрічати новий рік йому довелося у хірургічному відділенні однієї із львівських лікарень.

Другою жертвою феєрверку став 22-річний вінничанин. Повідомлення про травмування від лікарів до Ладижинського РВ міліції надійшло вже 1 січня о 1:25. У хлопця діагностували рвані рани чотирьох пальців правової кисті. Він пояснив, що хотів запустити феєрверк і допустив власну необережність, в результаті якої і травмувався. Медичну допомогу потерпілому надано. Від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, що усього з обігу міліціонери вилучили більше 16 тонн неякісної піротехніки, це більше 700 тисяч одиниць. Загалом було відпрацьовано 846 торгівельних закладів, більше 17 тисяч ринків та інших місць можливої реалізації піротехнічної продукції. За незаконну реалізацію до адміністративної відповідальності притягнуто 1 034 особи.

Загалом, міліція неодноразово нагадувала про правила безпеки щодо поводження із петардами та феєрверками. Оскільки, новорічні та різдвяні свята в Україні тривають, правоохоронці вкотре закликають до обережності громадян, адже несертифіковані, неякісні та саморобні петарди можуть зіпсувати не лише свята, а й здоров’я.