На Євромайдані у волонтерки відібрали скриньку з внесками – МВС

На Майдані Незалежності охоронці Будинку профспілок відібрали у волонтерки благодійного фонду особисті речі та скриньку з благодійними внесками.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України.

”31 грудня до міліції звернулася волонтерка благодійного фонду із заявою, що мітингувальники – охоронці у Будинку профспілок - відібрали в неї особисті речі та скриньки з благодійними внесками”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в МВС стверджують, що до правоохоронців продовжують надходити звернення-скарги громадян з приводу проведення в центральній частині столиці масових акцій.

”Лише за останню добу Шевченківським райуправлінням столиці зареєстровано 17 повідомлень про протиправні дії мітингувальників. Наразі зареєстровано нанесення тілесних ушкоджень, грабежі та крадіжка особистих речей”, - зазначили в УЗГ.