В Україні 18 осіб загинули в ДТП за добу – МВС

В Україні станом на 2 січня зафіксовано 345 дорожньо-транспортних пригод, жертвами яких стали 18 осіб, повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, зафіксовано також 482 випадки водіння автомобіля в стані алкогольного сп`яніння.

«За минулу добу до органів внутрішніх справ надійшло 14673 заяви й повідомлення громадян про правопорушення, з них 2614 пригод – з ознаками кримінальних злочинів», - йдеться в повідомленні міністерства.

Раніше фахівці Державної служби України попередили, що загалом по Україні погодні умови залишаються складними. В ранкові та вечірні години очікується туман, видимість від 200 до 500 метрів, на дорогах ожеледиця.