Міліція відкрила провадження за хуліганство біля «Прем’єр Паласу»
Під час смолоскипної ходи
Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства біля готелю «Прем’єр Палас» під час смолоскипної ходи на честь 105-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, вчора ввечері до міліції Шевченківського району Києва звернулась жінка, яка повідомила, що в приміщення одного із готелів у центральній частині Києва кинули предмет, схожий на димову шашку.
Повідомлення було зареєстровано відповідним чином.
В подальшому слідчим відділом Шевченківського райуправління було розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».
До правоохоронців, які виїхали на місце події, із заявою також звернувся спеціаліст служби безпеки цього ж готелю. Чоловік повідомив, що близько 19.00 на бульварі Шевченка у Києві невідома особа із числа учасників факельної ходи кинула у приміщення готелю предмет, схожий на димову шашку. Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство». Ведеться досудове розслідування.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 січня, на деяких сайтах з’явилося відео, на якому молодик вибіг з колони учасників смолоскипної ходи і кинув файєр у двері на вході у готель «Прем’єр Палас».
Марш із вшанування пам’яті Бандери був організований ВО «Свобода».
Сьогодні в партії заявили, що розцінюють як провокацію інцидент, що стався біля готелю.
«Про спланованість і зрежисований характер провокації свідчить хоча б той факт, що обліковий запис (т.зв. «аккаунт»), на якому було викладено змонтоване відео, було створено напередодні, а викладене відео активно розпіарили провладні «боти», - наголосили у «Свободі».
Також повідомляється про виключення з лав партії двох осіб, «яких було втягнуто в інцидент і які піддалися на провокацію».