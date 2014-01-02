Міліція відкрила провадження за хуліганство біля «Прем’єр Паласу»

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства біля готелю «Прем’єр Палас» під час смолоскипної ходи на честь 105-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, вчора ввечері до міліції Шевченківського району Києва звернулась жінка, яка повідомила, що в приміщення одного із готелів у центральній частині Києва кинули предмет, схожий на димову шашку.

Повідомлення було зареєстровано відповідним чином.

В подальшому слідчим відділом Шевченківського райуправління було розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».

До правоохоронців, які виїхали на місце події, із заявою також звернувся спеціаліст служби безпеки цього ж готелю. Чоловік повідомив, що близько 19.00 на бульварі Шевченка у Києві невідома особа із числа учасників факельної ходи кинула у приміщення готелю предмет, схожий на димову шашку. Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство». Ведеться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 січня, на деяких сайтах з’явилося відео, на якому молодик вибіг з колони учасників смолоскипної ходи і кинув файєр у двері на вході у готель «Прем’єр Палас».

Марш із вшанування пам’яті Бандери був організований ВО «Свобода».

Сьогодні в партії заявили, що розцінюють як провокацію інцидент, що стався біля готелю.

«Про спланованість і зрежисований характер провокації свідчить хоча б той факт, що обліковий запис (т.зв. «аккаунт»), на якому було викладено змонтоване відео, було створено напередодні, а викладене відео активно розпіарили провладні «боти», - наголосили у «Свободі».

Також повідомляється про виключення з лав партії двох осіб, «яких було втягнуто в інцидент і які піддалися на провокацію».