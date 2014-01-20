Міліція відкрила кримінальне провадження за фактами блокування у Львові

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактами блокування військових частин та «Беркуту» у Львові.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у Львові невідомі особи своїми автомобілями заблокували виїзди із територій двох військової частини та батальйону спецпризначення «Беркут». Львівська міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 КК України – «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства».

Максимальне покарання за санкцією цієї статті - обмеженням волі на строк до трьох років, підкреслили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, у Львові активісти заблокували бази спецпідрозділу «Беркут» і бази Внутрішніх військ МВС з метою перешкоджання виїзду правоохоронців до Києва.

Зокрема, базу «Беркута» на вулиці Рубчака блокують близько 20 автомобілів та кілька десятків протестувальників. Біля бази Внутрішніх військ на вулиці Стрийській чергують близько 15 автомобілів і майже 40 людей.

Усю ніч львів’яни приносили учасникам акції, з огляду на сильне похолодання, гарячі чай та каву.