Міліція знайшла одного з двох громадян, які начебто зникли на Євромайдані

Міліція вже знайшла одного з двох громадян, які начебто зникли на Євромайдані.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як йдеться в повідомленні, «15-річний хлопець, який вважався зниклим, живий та здоровий. Правоохоронці знайшли його в монастирі у Чернігові. Підліток розповідає усілякі нісенітниці про те, як він потрапив до цього монастиря. Каже, що його батьки загубили ще у 3-річному віці. До речі, зниклий при собі мав платіжні банківські картки, оформлені на інших осіб».

МВС повідомляє, що, за інформацією матері хлопчика, він пішов із дому ще 20 листопада 2013 року. Наразі працівники міліції встановлюють причини залишення ним домівки та вживають заходи щодо його повернення батькам.

Нагадаємо, вночі 30 листопада близько 4-ої ранку бійці спецпідрозділу «беркут» жорстоко розігнали кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

За даними МВС, станом на 4 грудня до органів внутрішніх справ надійшли повідомлення про безвісну відсутність 34 осіб. Упродовж 5 грудня правоохоронці встановили місцезнаходження 23 осіб. Станом на 20 грудня в розшуку залишалося 2 особи. Наразі міліція розшукує ще одного громадянина, йдеться в повідомленні МВС.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня 2014 року народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України підтвердило, що під час розгону Євромайдану 30 листопада зникли безвісти троє людей.

Прокуратурою Шевченківського району Києва відкриті кримінальні провадження за фактом їхнього зникнення за ознаками ч.1 ст.115 кримінального кодексу (умисне вбивство).