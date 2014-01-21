Опубліковано закон про штрафи на підставі фото-та відеофіксації

У газеті Верховної Ради “Голос України” (№10 від 21 січня) опубліковано закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі”.

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив цей закон 16 січня.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» запроваджується автоматична фото- та відеофіксація наступних правопорушень: перевищення обмежень швидкості руху; проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху; порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничні переїзди.

У разі фото- та/або відеофіксації одного із зазначених правопорушень посадова особа ДАІ на підставі даних автоматизованої інформаційної системи встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

Якщо транспортний засіб зареєстровано за фізичною особою, посадова особа виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, яка надсилається такій фізичній особі рекомендованим листом із повідомленням. До постанови додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знаку, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення.

Особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, протягом 10 днів з дня отримання постанови має сплатити штраф або оскаржити постанову у суді та довести, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або у момент вчинення правопорушення за кермом була інша особа.