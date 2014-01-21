Командування внутрішніх військ спростовує інформацію про залишення позицій на Грушевського
13:52, 21 січня 2014Кримінал
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Внутрішні війська і надалі продовжують виконувати завдання, передбачені і надані їм законодавством України, та зроблять усе необхідне, щоб не допустити порушень громадського порядку в місті Києві.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
„Командування внутрішніх військ офіційно спростовує інформацію, яка була розміщена в засобах масової інформації щодо заяви «генерала внутрішніх військ, який нібито висловив пропозицію залишити місця несення служби та перейти на бік учасників протестів».Такий матеріал ЗМІ є спробою дискредитувати командування внутрішніх військ та військовослужбовців, які несуть службу”, - зазначається у повідомленні.
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